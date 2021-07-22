理解亞洲信貸的脆弱性

隨著Delta變種病毒蔓延，全球經濟增長面對風險，因此再通脹交易的論述來得快，去得也快，再次促使投資者尋找收益。

美國十年期國債孳息自第一季末達到高峰以來，目前已下跌近50個基點，市場將這走勢歸因於以下原因。一）聯儲局近期鷹派言論，市場解讀為提早收緊財政及貨幣政策。二）變種病毒可能進一步擴散。三）債市的供求技術性層面來看，一致空頭頭寸迅速平倉。以及，四）相信過去十年的長期滯脹可能與聯儲局所警告那樣是暫時性的。

無論哪種情況，債息快速下滑，歷來都與風險情緒有著明確的聯繫。然而，信貸息差並不表示市場存在不確定性。縱觀全球債券市場，多數市場的息差表現優於5年期和10年期收益率的下跌，這表示債券價格自3月底以來大多有所上漲。世界需要的不僅是強勁反彈，才能走出過去十年的低增長/低通脹時代，因此，過早取消支援性貨幣政策，將迅速導致長期前景惡化（曲線趨平）。在這方面，開始恢復對收益率的追尋，因此推高了全球債券價格。

不過並非所有的信貸市場都陷入了尋求收益率。不過，我們相信，亞洲HY的投資者已得到足夠補償，因為這些風險已納入信貸息差。雖然綜合指數確實顯示，亞洲相對而言表現落後，但對按國家層面顯示，亞洲信貸市場（除中國外）依然完好無損。這是可以理解的。中國作為亞洲最大的經濟體，也是唯一在2020年出現增長的主要經濟體，今年有機會大幅反彈。然而，官員決心利用經濟強勁復甦去槓桿化﹑限制信貸增長，並加強對負債累累公司的審查力度，從而造成廣泛的信貸緊縮。

若通過信貸評級來剖析亞洲HY的表現，可以觀察到金融業風險比系統性風險特殊。表現較弱的是BBB評級，其中主要成份是個別公司的永續債，以及包含B評級的綜合體系債。因此，再次確認了我們仍認爲BB評級是最佳點，提供了收益和安全性的最佳組合。