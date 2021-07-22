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【電動車】法拉第未來今完成SPAC美國上市盤前曾升五成 　恒大汽車持股兩成收升20%（附短片）

股市 17:05 2021/07/22

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【電動車】法拉第未來今完成SPAC美國上市 　恒大汽車持股兩成

由賈躍亭創辦的電動車公司FF（Faraday Future，法拉第未來）最新宣布，將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Property Solutions Acquisition（美：PSAC）合併，在周四（22日）美國納斯達克進行掛牌上市，集資約10億美元。完成上市後，FF在美股編號將為FFIE和FFIEW，分別代表普通股和購股權。FF（美︰FFIE）盤前曾升五成，最新仍升40%，報19.4美元。

受上市消息影響，持有2成FF股份的恒大汽車 （00708） 股價走高，最多升31%高見17.34元，收報15.88元升20.3%，成交9億元。

FF行政總裁Carsten Breitfeld稱，完成上市後，FF有足夠資源可在12個月向市場推出電動車FF91。

廣發銀行申請凍結資產事宜妥善解決 恒大系反彈，可見【下一頁】

恒大本周屢次傳出不利消息，拖累恒大系股價，恒大汽車本周一度跌至12.4元低位，從高位72.45元，累跌八成。

恒大系周四大幅反彈，恒大 （03333） 彈升7.9%，收報7.81元；恒大物業 （06666） 升3.7%，報6.93元。

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【電動車】賈躍亭旗下FF美國上市籌78億元　預計7月內完成與SPAC合併交易

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編輯﹕賴奕羚

美股 港股 特殊目的收購公司（SPAC） 恒大汽車（00708）

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