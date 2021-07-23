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【房住不炒】強化地方政府監督指導責任 樓價上漲過快須問責

股樓投資 13:09 2021/07/23

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今年來，中國政府調控樓市不遺餘力，熱門城市的交易量已銳減。中國國務院副總理韓正強調，要堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實穩地價、穩房價、穩預期的房地產長效機制。

【滴滴DIDI】滴滴落難同行即乘機發圍 網約車市場再起燒錢戰，請按【見下頁

日前，中國住建部房地產市場監管司司長張其光還表示，進要一步落實城市政府主體責任，強化省級政府的監督指導責任，對調控工作不力、房價上漲過快的城市要堅決予以問責。換言之，控制房價成了未來的政績指標之一，房價想大升都難。

【券商點睇】下半年迎來補庫存行情 汽車業盈利有望改善，請按【見下頁

中國各地頻繁給樓市政策加辣，加上涉房信貸收緊，第一季以來的調控效果顯現，上周公布的最新房價數據同比、環比雙降至三個月低點，上半年投資、銷售增速均進一步放緩。分析人士預計，信貸緊箍咒之下，市場整體預期將進一步回調。

另外，中國人行、住建部去年8月出台了重點房地產企業資金監測和融資管理的「三綫四檔」規則。央視新聞引述央行金融市場司司長鄒瀾指出，一年來試點企業資產負債率、淨負債率、現金短債比三項核心經營財務指標明顯改善，負債規模穩步下降，經營融資行為更加審慎自律，整體經營趨於穩健。
 

【延伸閱讀】下半年部署：瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股，請按【見下頁

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記者：林衛

地產 經濟 中國

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