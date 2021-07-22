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【新冠疫苗】英研究：輝瑞及阿斯利康有效對抗Delta變種

環球社會熱點 10:44 2021/07/22

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出現更多新冠變種病毒讓人不禁憂慮，現有的疫苗是否能夠提供足夠保護，以及對抗感染變種病毒的風險。英國最新研究指出，兩劑輝瑞及阿斯利康疫苗能有效對抗現時肆虐全球多國﹑更具傳染力的Delta變種（即印度變種）。

【輝瑞疫苗】以色列稱對Delta變種功效明顯降低 【下一頁】

刊登在學術期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）的英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）研究顯示，接種兩劑輝瑞疫苗後，預防有症狀的Delta變種個案達88%，對抗Alpha變種（即英國變種）亦有93.7%有效率。兩劑阿斯利康疫苗對抗Delta變種則有67%，對抗Alpha變種亦有74.5%。

研究人員表示，接種兩款疫苗後在對抗Delta及Alpha變種的效用上，只有輕微差異。按照之前PHE的類似研究數據，輝瑞對抗Delta變種的功效仍維持高水平，阿斯利康的表現則有所增長。

【強生疫苗】研究指難抗Delta變種 建議打多劑其他疫苗 【下一頁】

若只接種一劑其中一款疫苗，輝瑞對抗Delta變種的效用會降至36%，阿斯利康亦只有30%。研究指出，只抗一劑疫苗明顯不足對抗變種病毒，建議高危族群必須提高兩劑的接種率，防範Delta變種。

責任編輯：吳漢培

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