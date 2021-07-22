【A股布局】中藥一哥首次遭大股東減持　片仔癀市值蒸發200億

在A股上市的「中藥一哥」片仔癀（滬﹕600436）遭股東減持。公告指，持有57.92%股權的股東漳州市九龍江集團因自身資金需求，自公告披露日起15個交易日後的3個月內，擬通過集中競價交易方式減持片仔癀股份數量，總計不超過目前公司總股本的1%，即不超過603.32萬股。

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按照周三（21日）收市價計，是次股東套現將近30億元（人民幣，下同）。受減持消息拖累，片仔癀周四（22日）中午收報450.92元，下挫7.9%，市值蒸發超過200億元。自減持公告一出，網友議論紛紛。部分網友較為樂觀，表示「可能是虛晃一槍，片仔癀每年利潤一半多進腰包，九江根本不缺錢」；也有網友悲觀表示，「要迎接大跌了」。

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事實上，片仔癀近來可謂新聞多多，曾因缺貨，一粒藥價炒高至1,600元，高出原價將近3倍，刺激股價高見491.88元的歷史高位，市值近3,000億元，不可排除股東趁機減持套現。

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記者：林衛