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【自動駕駛】百度：未來兩至三年將無人車開放至內地30個地市

新經濟追蹤 10:38 2021/07/22

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百度 （09888） 董事長兼首席執行官李彥宏表示，內地已抓住智能經濟的發展機遇，在數字化、智能化取得令人鼓舞的成績，認為智能經濟已成為內地經濟發展的新引擎之一，他表示，百度計劃未來2至3年，將共享無人車服務全面開放至國內的30個城市。

百度最新報175.6元，升2%，成交1.4億元。

李彥宏表示，目前百度的智能交通引擎已經在上海、北京、廣州、重慶等20多個省市地區開展落地，內地城市正在構建起世界級的智能交通系統集群。

【自動駕駛】百度Apollo Rototaxi落地廣州　試營運自動駕駛的士服務

李彥宏預料，以車路協同為基礎的智能交通基礎設施建設，將能提升15%至30%的通行效率。經過公司的測算，15%的通行效率的提升，可以轉化為2.4%的GDP的增長。

他認為，人工智能無疑將會影響未來40年人類發展的進程，這個趨勢正在不斷成為現實。在交通、金融、工業、能源、媒體等各個行業，人工智能技術應用為各行各業帶來數字化升級的新思路和新解法，甚至已經開始重塑整個行業的面貌，進而影響人類社會的未來。

相關文章：【人工智能大會】百度李彥宏：3年內推更像機械人汽車、集度已有首款車模型　馬化騰：騰訊AI助內地探星（第二版）

記者：謝卓榮

港股 百度集團—SW（09888）

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