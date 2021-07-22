【券商點睇】新版產能置換政策趨嚴 加快水泥行情觸底反彈

工信部發布修訂後的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》，自8月1日起施行。券商指出，相比於去年12月的徵求意見稿，整體對水泥玻璃新增產能的管控進一步趨嚴，修訂內容包括對置換比例和置換範圍做出調整。

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天風證券指，新版產能置換辦法加強水泥產能異地置換限制，或帶來供給端實質性改善。2017年置換辦法對水泥行業置換比例的要求為位於國家規定的環境敏感區/非敏感區的建設項目，產能置換比例分別為1.5:1和1.25:1，西藏地區的水泥熟料建設項目執行等量置換。而新版實施辦法要求使用國家產業結構調整目錄限制類水泥熟料生產線作為置換指標和跨省置換水泥熟料指標，產能置換比例不低於2:1。

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由於中國各區域水泥產能利用率差別較大，南方普遍高於北方，而之前水泥企業較多通過異地置換的方式處理過剩產能，新增產能使得部分地區供需平衡被打破，對區域水泥價格造成擾動，而新的置換辦法對異地置換加大限制，有利於進一步優化水泥行業供給格局，壓減過剩產能，且目前部分省份已明確提出嚴禁新增產能，未來水泥行業供給端有望迎來實質性改善。

該行認為，新版水泥玻璃產能置換政策，有利於加強對水泥行業新增產能的約束。長期來看，水泥行業供給格局有望持續優化，且在煤價快速上漲及節能環保要求提升下，產能運行成本進一步增加，加快過剩產能加快退出，行業景氣度有望觸底反彈。

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記者：林衛