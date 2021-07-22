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【小鵬汽車】小鵬汽車創香港上市新高、半日升5%　阿里巴巴持股15%如何解讀？

新經濟追蹤 12:12 2021/07/22

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【小鵬汽車】小鵬汽車創上市新高、半日升5%　阿里巴巴持股15%如何解讀？

小鵬汽車 （09868） 選擇以雙重第一上市的方式回流本港上市，股東阿里巴巴 （09988） 同意將持有的C類股份根據一比一的比例，轉為A類普通股。據港交所披露權益顯示，阿里巴巴披露在7月7日，持有小鵬汽車近1.92億股A類普通股，相當於小鵬汽車A類股份的14.97%。

受惠昨晚美股時段電動車股走高，小鵬汽車今日高開4.8%，一度高見172.4元，升幅接近6.6%，創港股上市以來的新高。小鵬汽車中午收報170元，升5.1%，成交暫錄2.64億元。

阿里巴巴並非最近入股，早於小鵬汽車來港上市前，阿里巴巴旗下的淘寶中國持有近1.79億股「1股5票」的C類普通股，以及擁有美國存託股所代表的1330萬股A類普通股。

不過，因應香港不容許主要上市的股份有企業持有「不同權」股份，阿里巴巴將所有C類股份全數轉為A類普通股。

完成重組後，小鵬汽車現時設有兩類股份，分別是「一股一票」的A類股份，涉及12.94億股，以及「一股10票」的B類股份，涉及約4.1億股。以持股架構計算，阿里巴巴持有小鵬汽車約3.6%投票權。

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記者：梁安琪

港股 小鵬汽車－W（09868） 新經濟股 電動車 阿里巴巴－SW（09988） 汽車 阿里巴巴

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