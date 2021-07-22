在日常生活中，我們都越來越關注健康和空氣質量。Poliform 設計了 Air Sanitizer，這是一種創新的設備，可以中和由自然滲透的織物，沉積在鞋子和配飾表面的過敏原和細菌，對我們的衣服進行消毒。它的設計是為了安裝在 Poliform 衣櫃系統中。

Air Sanitizer 放置在玻璃和木架子的背面或鞋架中，有兩種顏色：塗有紫紅色的鋁墊或不透明的香檳色。在消毒過程中，風扇使衣櫃內的空氣流通。過濾器隔著任何細菌，這些細菌被紫外線 LED 射線消除。最後，創新的雙極電離技術, 將數以百萬計的正負離子注入衣櫃, 可以消除細菌產生的任何異味，對您的衣服和衣櫃內的空氣進行消毒。

Air Sanitizer 絕對是易於使用，通過從三個選項中選擇其中一個持續時間（三小時、六小時或九小時）, 催化過濾器可以通過在洗碗機中洗滌而再生。



Air Sanitizer 對改善衣櫥內的空氣質量有雙重優勢，它一方面可以把您衣物消毒且去除異味，另一方面，它可以呵護您的衣服，讓它們可以穿得更久。



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