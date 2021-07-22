【疫苗優惠】宏利公積金推疫苗抽獎　頭獎回贈MPF紅利單位85萬元

▲ 【疫苗優惠】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 頭獎紅利單位回贈價值高達85萬元

宏利公積金擬推出新冠疫苗接種大抽獎，鼓勵更多旗下強積金成員接種疫苗。宏利強積金抽獎將送出總值850萬元紅利單位回贈予客戶，當中頭獎是紅利單位回贈價值高達85萬元，宏利強積金將會分3個「抽獎池」進行疫苗抽獎，意味頭獎總共有3份。

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宏利抽獎活動3個抽獎池分別覆蓋﹕

（1） 持有適用宏利強積金帳戶的現有成員；

（2）於指定時間供款至宏利個人帳戶或可扣稅自願性供款帳戶的新舊成員；

（3）於指定時間每月作出指定供款至可扣稅自願性供款的宏利強積金新舊成員。

▲ 新冠疫苗接種大抽獎詳情。

三個抽獎池內的獎項相同，分別提供85份獎品，合資格成員只要在今年8月底前，接種最少一劑新冠疫苗，並於今年10月底前完成接種第二劑，便可於8月16日至9月30日期間，透過網上登記參與抽獎。

▲ 新冠疫苗接種大抽獎詳情。

一文看清打針抽獎優惠，可見【下一頁】

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編輯﹕賴奕羚