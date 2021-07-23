防控風險要把握合適的度

當前中美的經濟博弈，一定程度上是通過爭奪全球金融資源進行，要想維持對全球金融資源的吸引力，需要一個有活力的經濟和繁榮的股市。雖然中國目前進行的對科網平臺以及其他方面一些不規範行為的整頓，以及金融降槓桿有助於中國經濟的長期健康發展，但無疑增大了企業短期的不確定性，對短期經濟和股市都有負面影響。

如果任由整頓和降槓桿帶來的負面衝擊擴大，影響到更多的企業，甚至打斷一些企業正常經營和現金流的迴圈，就很可能帶來為了防範和治理風險反而造就了更大風險的後果，背離了防控風險的初衷，必須警惕。

在我們看來，整頓和降低金融槓桿等防控風險行為，應該要把握不影響經濟和股市穩定的度，過了度就可能造成更大的風險，對中美金融博弈和實現央行「保持貨幣幣值的穩定，並以此促進經濟增長」的政策目標不利。另一方面，對於經濟放緩和金融市場不穩定情況，貨幣政策應該及時予以對沖。

由於近一段時間上游商品漲價明顯，以及美國考慮將收緊銀根步伐加快，一些人認為中國也應該收緊銀根，完全不考慮中國的通脹資料不高，經濟增速放緩、金融市場壓力較大的現實，犯了只知道照抄美國的錯誤。實際上，中國維持一個增長較快的經濟和繁榮的股市，才是中國利於不敗之地的根本。只知道照抄美國理論，必定會給中國造成損失。

中國在當前經濟放緩、股市壓力較大、通脹不高的情況下，放鬆銀根很有必要。中國和美國的利益不一致，面對的情況不一致，為了維護自身的經濟和股市安全，政策上的分道揚鑣很難避免。