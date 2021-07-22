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【恒大3333】廣發銀行申請凍結資產事宜妥善解決　恒大股價升7%、恒大汽車彈13%

股市 10:21 2021/07/22

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【恒大3333】恒大：廣發銀行申請凍結資產事宜妥善解決

中國恒大 （03333） 分公司資產此前被廣發銀行申請凍結，財政狀況令人關注。恒大股債連日急跌後，公司再派定心丸，發聲明指廣發銀行與恒大集團一直保持良好的業務合作關系。針對近期訴前財產保全民事裁定事宜，雙方經過充分溝通已經妥善解決，惟恒大股價今早止跌，高開0.28%，開市報7.26元。截至上午10時18分，該股升6.9%，最新報7.74元，成交額3.4億元。

另外，恒大物業 （06666） 現升4%，最新報6.95元；恒大汽車 （00708） 反彈13.3%，最新報14.96元；恒騰 （00136） 現升5.3%，最新報4.16元。

銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%【下一頁】

廣發銀行此前申請凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元，或查封、扣押其他等值財產。恒大當時表示，對於廣發銀行濫用訴訟前保全的行為，公司將依法起訴。

另外，香港方面，本港龍頭銀行滙豐據報已停止為恒大位於香港的未竣工樓盤的買家，提供樓花按揭貸款申請，渣打、東亞 （00023） 等其他銀行亦已採納同樣做法。

滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進【下一頁】

相關文章：恒大擬派特別息　市場估是真派息還是另類派息？

【恒大股債】恒大美元債息飈升　驚現100.9厘　分析料市場已預期會違約

【恒大3333】恒大股債價格齊挫　明年3月到期債券債息突破50厘

編輯：吳敏芳

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恒大物業（06666） 恒大汽車（00708） 港股 恒大 中國恒大（03333）

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