【恒指夜期+北水】北水走資22.7億　20億沽騰訊　恒指夜期跌20點（不斷更新）

港股全日升499點，但北水走資未停，今日續有22.7億元淨流出，連續四日累走124億元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 續有20.4億、4億及1.2億元淨流出，微盟 （02013） 亦有逾3億淨沽盤。淨流入方面，中移動 （00941） 錄13.7億元淨買，中芯 （00941） 有4.3億元淨買，車股亦獲北水加倉。

美股續受寬鬆貨幣政策及強勁企業盈利增長支撐，道指升286點，港股承接高開逾239點，其後升幅曾擴大至逾500點，恒生指數收報27723點，升499點，成交1372億元。恒生科技指數升2.2%報7490點。恒大 （03333） 反彈逾7%；恒大汽車 （00708） 升兩成；微盟 （02013） 升逾17%；快手科技 （02014） 升近7%。

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焦點股：多圖講解重點消息及財經日誌

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焦點新聞︰

【大行看法】瑞銀：MSCI香港指數仍有5%下行空間 選股宜保守 看好3板塊

【香港經濟】法國外貿銀行：次季GDP按年彈8.9% 全年增長7%

即市走勢︰

【18：28】恒指夜期跌20點，報27685點，低水39點。

【16：11】晨星：三條紅線抑制增長 規模較小公司或要降價和出售項目籌集資金

【16：10】恒生指數收報27723點，升499點，成交1372億元。恒生科技指數升2.2%報7490點。恒大 （03333） 反彈逾7%；恒大汽車 （00708） 升兩成；微盟 （02013） 升逾17%；快手科技 （02014） 升近7%。

【16：00】賀一誠：衛健委不許澳門通關要求太放鬆

【16：00】恒生指數U盤前升476點，報27700點。

【15：48】快手科技 （01024） 尾市反彈幅度擴大至7%，高見145.3元。

【15：45】中芯國際 （00981） 尾市升逾6%，高見22.5元。

【15：45】傳恒大考慮將旅遊業務分拆上市 以籌集資金償還債務

【15：39】東亞 （00023） 逆市跌逾1%，破底低見13元。

【15：29】聯易融科技 （09959） 最新再轉升3%，報11.62元。

【15：23】恒指尾市升約450點，報27675點；科指升1.7%，報7452點。

【15：00】上證全日升0.3%；深證升0.3%；創業板指跌0.4%。

【14：43】聯易融科技 （09959） 跌幅收窄至1%，今早曾倒跌最多18%破底低見9.2元。

【14：30】港視股份簡稱改為香港科技探索 （01137） ，今日生效，股價造好升逾12%，高見11.9元。

【HKTVmall】港視今易名「香港科技探索」 股價彈升15%贈慶

【14：24】騰訊 （00700） 升幅收窄，一度升幅全消，最新報538.5元，升近0.1%。

【14：15】微盟 （02013） 午後反彈幅擴大至逾16%，高見11.5元。

【14：06】 中移動 （00941） 午後升逾3%；聯通 （00762） 升逾2%；中電信 （00728） 亦升逾2%，破頂高見3.21元。中證監早前披露，發審會今日將審核中電信的A股上市申請。

【14：05】WT集團 （08422） 午後復牌續跌逾七成，低見0.056元。WT集團中午公布，獲控股股東得穎創投告知，其昨日於場內以平均價24.2仙向第三方悉售所持的5.8億股WT集團股份，現時並沒持公司股份。

【14：04】恒指最新升約445點，報27670點；科指升1.7%，報7450點。

【14：04】恒大擬派特別息 市場估是真派息還是另類派息？

【14：02】渣打擬收購花旗南韓零售業務 高盛：或降低股份回購機會

【13：23】潤啤 （00291） 逆市跌逾2%，低見65.4元。

【13：05】微盟 （02013） 升逾15%，高見11.32元。

【13：04】港交所 （00388） 午後升幅擴大至1.5%，報543元。

【13：01】港股午後初段升約435點，報27658點。科指升1.8%，報7456點。

【12：56】內房股表現落後 摩通：行業有三大因素困擾、看好7隻股份

【12：14】汽車之家挫7%創上市低 大摩削美股目標價超過5成

【12：10】【體育用品股】瑞信：第三季銷情增幅料放慢 國產品牌與外資品牌差距收窄

【12：00】恒生指數半日升480點，報27705點，成交769億元。恒生科技指數升1.9%，報7468點。恒大系反彈，其中恒大 （03333） 反彈逾9%；恒大汽車 （00708） 升逾26%。另外，微盟 （02013） 止跌升逾14%；小鵬汽車 （09868） 破頂升半成。

【11：45】恒指中午收市前升約485點，報27710點；科指升1.9%，報7468點。

【11：42】恒大汽車 （00708） 一度升三成；恒大 （03333） 升近9%；恒大物業 （06666） 升半成；恒騰 （00136） 升逾6%。

【11：38】恒大汽車 （00708） 升幅擴大至逾27%，高見16.96元，成交4.4億元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.3%，深證升近0.1%；創業板指跌近0.9%。

【11：29】賈躍亭旗下FF將赴美上市 恒大汽車持股兩成、股價曾升2成

【11：21】港交所 （00388） 最新轉升1%，高見541.5元，成交16.8億元。

【11：11】WT （08422） 中途停牌，停牌前跌73%，報0.063元，曾低見0.043元，成交2189萬元。

【11：05】佳兆業健康 （00876） 再升逾17%，破頂高見0.51元。

【10：59】耀高 （01796） 升幅擴大至一倍，高見1.36元。

【10：49】聯易融科技 （09959） 股價高開倒跌一成，破底低見9.2元。

【10：43】美團 （03690） 升4%，高見281.6元；阿里巴巴 （09988） 升近2%；騰訊 （00700） 升逾1%；小米 （01810） 升近1%。

【10：39】快手科技 （01024） 反彈5%，高見143元。

【10：39】百度：未來兩至三年將無人車開放至內地30個地市

【10：34】恒大汽車 （00708） 最新升兩成，高見15.9元。

【10：31】恒指升500點，回升至27700點水平。

【10：30】恒大 （03333） 最新升一成，高見8.03元。

【10：26】美團 （03690） 升幅擴大至逾3%，高見279.2元。

【10：22】體育用品股逆市向下，李寧 （02331） 、特步 （01368） 跌逾2%；安踏 （02020） 跌0.7%。

【10：20】ATMX中，暫以美團 （03690） 表現最好，股價升近3%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；小米 （01810） 升0.7%。

【10：18】WT集團 （08422） 今早瀉七成，低見0.043元，成交1770.9萬元。

【10：11】小鵬汽車創上市新高、曾升6.6% 阿里巴巴現持股15%

【10：08】恒大 （03333） 升幅擴大至逾9%，高見7.94元；恒大物業 （06666） 升近4%；恒大汽車 （00708） 升一成；恒騰 （00136） 升5%。

【10：04】耀高 （01796） 反彈四成，高見0.92元，成交109萬元。

【10：01】上海復旦 （01385） 跌幅擴大至兩成，低見23.25元。

【10：01】昨日造好的長汽 （02333） ，股價今早回吐0.6%，低見31.2元。其他車股則隨市向上，比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 升逾2%；吉利 （00175） 升4%。

【吉利汽車】吉利推高端品牌「中國星」 旗艦SUV售價最高18萬元人民幣

【10：01】港交所 （00005） 逆市偏軟，跌近0.2%，低見532元。

【09：45】友邦 （01299） 升逾2%，高見96.4元。

【09：43】金沙 （01928） 績後升逾3%，高見30.55元。另外，銀娛 （00027） 升逾3%；美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、新濠 （00200） 升逾2%；澳博 （00880） 升逾3%。

【09：43】港股升幅擴大至逾400點，報27675點，升450點。

【09：40】滙豐 （00005） 升2%。滙豐公布將於8月2日舉行董事會，審議2021年滙豐中期業績，以及會否派發2021年普通股中期股息。

【滙豐HSBC】滙豐8月2日審議中期業績 決定是否派中期息、股價升2%

【09：39】小鵬汽車 （09868） 升逾5%，高見172.4元創上市後新高。據聯交所權益披露顯示，阿里 （09988） 於小鵬汽車的持股為14.97%，涉及1.9億股A類普通股。

【09：37】大市早段升逾300點，恒指最新報27545點，升321點；科指升1.2%，報7419點。

【09：36】恒大：廣發銀行申請凍結資產事宜妥善解決 股價止跌彈近4%

【09：34】贛鋒鋰業 （01772） 再升逾半成，破頂高見177.4元。

【09：33】聯易融科技 （09959） 早段升幅擴大至16%，高見13.3元。

【09：31】比特幣重上32000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾6%；歐科雲鏈 （01499） 升逾3%；美圖 （01357） 升逾2%。

【Bitcoin】馬斯克︰SpaceX持有比特幣 比特幣反彈至32000美元水平

【09：29】中石油 （00857） 升4%；中海油 （00883） 升逾2%；中石化 （00386） 升近3%。油價造好，紐約期油收報70.3美元，升4.6%。布蘭特期油收報72.23美元，升4.2%。

【油股數據】中石化上半年天然氣産量按年升13.7% 油氣當量產量增4.2%

【09：26】微盟憂受累數據安全監管、7連跌累插34% 股價今反彈高開6.5%（第二版）

【09：24】先健科技料上半年純利增一倍 高開5%

【09：24】恒大 （03333） 發聲明，表示恒大集團長期以來與廣發銀行一直保持良好的業務合作關係。針對近期訴前財產保全民事裁定事宜，雙方經過充分溝通已經妥善解決。雙方今後將不斷鞏固和深化業務合作關係，繼續加強合作，實現互利共贏、共同發展。

【09：22】恒生指數開報27464點，高開239點。恒生科技指數升1.2%，報7417點。ATM 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%；恒大 （03333） 升近0.3%；聯易融科技 （09959） 復牌反彈8%。

【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請 恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）

【09：14】期指開報27422點，升196點或0.7%。

【09：12】深交所公告，港股通股票名單發生調整併自今日起生效，調入中集車輛 （01839） 。

【09：02】恒指黑期升約217點，報27422點；道指期貨升15點，報34704點。

【08：54】上海復旦回A發行價為每股6.23元人民幣

【08：44】沽空機構Valiant Varriors追擊 聯易融科技反駁︰指稱毫無根據、採取法律行動

【07：45】金沙第二季淨虧損收窄至近1.7億美元

【07：45】港股ADR收報27472點，升247點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報43元，升0.65元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報543.27元，升5.27元或近1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】寬鬆的美國貨幣政策，及強勁的企業盈利增長支撐股市，美股續彈，道指曾升308點，收市升286點，報34798點；納指升133點，報14631點；標指升35點，報4358點。

【開市9點半】長汽盈喜車股不怕芯片荒 PayMe恢復正常

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責任編輯︰梁浩碩