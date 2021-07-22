【沽空狙擊】聯易融科技反駁沽空追擊︰指稱毫無根據、採取法律行動 　股價復牌反彈8%

▲ 【沽空狙擊】沽空機構Valiant Varriors追擊 聯易融科技反駁︰指稱毫無根據

聯易融科技集團 （09959） 發澄清公告，表示注意到Valiant Varriors的研究報告，當中載有若干關於公司的指稱。聯易融指，該等指稱實屬毫無根據，報告亦包含多項失實陳述、虛假指稱及明顯事實錯誤，且所採用的邏輯存在缺陷。公司指，已尋求法律意見，並對Valiant Varriors採取正式法律行動，將動用一切法律手段於必要時保障公司權利。

聯易融科技股價復牌反彈高開8.3%，開報12.22元，成交988.6萬元。

聯易融科技就報告內有關業務的價值主張及對房地產行業的敞口、過橋貸款及關聯方交易產生的金融風險、風險資產對淨資產倍數、公司的收入、技術能力及稅務等指稱進行回應。【澄清公告】

聯易融科技指出，報告誤導性地呈述集團的價值主張及對客戶行業的敞口，指出與其他供應鏈金融科技解決方案一樣，由集團的科技解決方案促成的供應鏈資產證券化發行旨在通過利用大型企業的信譽提高供應商的營運資金效率，並使整個供應鏈受惠。

報告指稱於過橋貸款過程中承受過度金融風險，而有關風險並未於招股章程充分披露，聯易融科技回應指，集團的ABS雲提供廣泛的數字化證券化發行數字管理服務及發行後服務，過橋只是在集團擔任相關交易的發起人時，集團科技解決方案所促成的證券化發行所涉及的步驟之一。過橋並非融資業務，當核心企業並無成立保理附屬公司或並無可擔任發起人的合適保理公司時，集團提供此服務來補充其為客戶提供的端對端解決方案。

另外，報告另指稱公司將第三方專業費用分類為其自身收入的一部分，誇大收入。聯易融科技回應指，公司招股章程中的會計師報告已由其申報會計師審核，根據適用會計準則確認與業務交易相關的收入和收益，並在招股章程附錄中披露相關會計政策。

聯易融科技日前遭沽空機構Valiant Varriors狙擊，中途停牌。停牌前跌一成報11.28元，創上市新低。報告質疑公司的收入和納稅，又認為聯易融科技股價被高估，指估值不會超過27億港元，即股價不超過1.19元。

【中概股】聯易融科技插一成後停牌 沽空機構Valiant Varriors：只值1.19元

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責任編輯︰梁浩碩