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【Bitcoin】馬斯克︰SpaceX持有比特幣　比特幣反彈至32000美元水平

Hot Talk 08:14 2021/07/22

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【Bitcoin】馬斯克︰SpaceX持有比特幣　比特幣反彈至32000美元水平

Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，旗下太空探索技術公司SpaceX持有比特幣，並且沒有出售它的計畫。Bitcoin反彈至32000美元水平。截至早上8時7分，根據coindesk平台，比特幣報32066美元，24小時升7.7%；以太幣升11.5%，報1988美元，狗狗幣報0.189487美元，升11.3%。

馬斯克於加密創新委員會主辦的「The B Word」會議上，討論比特幣的前景。他表示自己個人擁有比特幣、以太幣和狗狗幣，而特斯拉及SpaceX均持有比特幣。

他又指，一旦比特幣挖礦對環境負擔減少，Tesla很可能會恢復接受比特幣。他表示，看起來比特幣正轉向可再生能源，「想等到確認可再生能源的使用百分比達到或超過50%。」馬斯克此前宣布，Tesla暫停接受比特幣付款。

馬斯克又稱希望看到比特幣成功，若比特幣價格下跌，就會虧錢。

【bitcoin】比特幣跌穿30000美元關口　耶倫：要加快制定穩定幣監管架構

【bitcoin】《黑天鵝》作者：比特幣價值「完全為零」　不能用作貨幣和對冲工具

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責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） SpaceX Tesla 馬斯克 比特幣

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