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【業績│濠賭】金沙中國次季EBITDA轉賺、創疫後新高　股價升4%

股市 10:54 2021/07/22

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【業績│濠賭】金沙中國次季EBITDA轉賺、創疫後新高

金沙中國 （01928） 公布，第二季淨收益總額8.5億美元，去年同期為4000萬美元；列帳淨虧損由去年同期的5.5億美元，收窄至近1.7億美元。澳門博彩行業較重要指標方面，金沙中國第二季經調整物業EBITDA為1.3億美元，相對去年同期虧損為3.1億美元，大幅改善，也是金沙中國連續三季EBITDA轉賺。

金沙中國去年第4季起轉錄EBITDA溢利，去年第4季和今年第一季分別賺4700萬美元、1億美元。金沙中國業績大致符合預期下，近期表現較弱的濠賭股反彈，金沙中國最新升4%，暫報30.55元，銀河娛樂 （00027） 也升5.1%。

期內，資本開支合共為1.6億美元，主要包括於澳門1.3億美元的建造、發展及維修活動。

金沙控股股東LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，對整個旅遊及旅遊消費市場最終得以復甦仍然充滿信心。能夠到訪的客戶對公司所提供的種種服務需求甚殷，但於澳門及新加坡實施的全球大流行相關的旅遊限制繼續限制到訪人數，並令公司目前的財務表現停滯不前。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 業績公布 金沙中國有限公司（01928）

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