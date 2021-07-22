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【恒大3333】恒大擬派特別息　市場估是真派息還是另類派息？

股市 13:49 2021/07/22

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恒大 （03333） 近期接二連三出現負面消息，導致股債雙殺，年初至今股價已腰斬一半。為提振股價，恒大早前（15日）宣布將會舉行董事會會議討論特別分紅計畫。派特別息固然值得令投資者高興，但同時也惹來外界的疑惑，若恒大有資金用作派息，為何不用於償還債務？還是，恒大所指的分紅計劃是「另類派息」？

滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請，看【下一頁】

銀河聯昌證劵中港房地產研究主管鄭懷武指，基於恒大的槓桿高，質疑恒大可否派發現金股息。他提到，有同業估計恒大或會派發其恒大汽車 （00708） 的股權，作為特別股息。鄭懷武認為，這方法較為合理，皆因可幫助恒大減少整體債務。

有外媒分析也認為，恒大很大機會會分派部分同系的上市公司股權予股東，而最大機會是一架「恒馳」也未賣出的恒大汽車，以改善恒大的財務報表，但相信即使是派發恒大汽車的股份，僅能輕微改善恒大的現金流或舒緩信貸。

法拉第未來今完成SPAC美國上市 ，恒大汽車持股兩成，看【下一頁】

截至去年12月底止，恒大汽車虧損為76.6億元人民幣，較2019年虧損擴大54.93%。據聯交所權益披露顯示，恒大持有恒大汽車約63.5億股或64.98%的股權。

在北水大時代以及公布新車型的利好消息下，恒大汽車一度爆升，並於2月中旬高見72.45元，不過，隨資金回歸理性，加上受母公司的負面消息影響，拖累同系表現，恒大汽車已由高位回吐逾7成。

恒大汽車此前公布，恒馳於第四季全面啟動試生產，明年才大規模交付。這意味，新能源車的收入貢獻至少最快明年才可逐步顯現，不過，備受債務問題困擾的恒大，要盡快「搣甩標籤」，減少虧損業務的股權或無可避免，也為較恰當的選擇。

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