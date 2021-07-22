【開市9點半】長汽盈喜車股不怕芯片荒　PayMe恢復正常

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【ET財經早點1分鐘】美股油價齊升 滙豐ADR闖43元關
（1）恒指反彈乏力，資金炒股不炒市，部署績佳股份，車股率先起動。長城汽車 （02333） 昨抽升16%，上半年多賺2倍，銷售和汽車均價均令市場驚喜，芯片等供應鏈短缺的影響不如市場預期般差，帶動車股炒上。另外，吉利 （00175） 獲富豪汽車收購合資的5成股權，富豪汽車亦將成為首批非中國車廠在境內擁有全資經營。
【業績│汽車股】長城汽車半年多賺逾2倍 抽升16%、瑞信調高目標價
【吉利重組】富豪Volvo收購吉利母企合資5成股權 首家外企車廠全資內地經營
即睇開市9點半重點：
（2）監管陰霾未散，為大市拖後腿，騰訊 （00700） 和快手 （01024） 最新被網信辦約談。
【互聯網監管】網信辦約談快手、騰訊等 責令限期整改傳播兒童軟色情表情包等問題（附短片）
（3）「跨境理財通」快將開通，中銀香港 （02388） 預期，衍生的潛在收益規模高達7億美元，並估計可吸引30萬名南、北向客戶參與。
【理財通】中銀：理財通掀商機、規模年逾54億元 估初期30萬客參與
（4）滙豐 （00005） 旗下電子錢包PayMe昨一度發生故障，今晨已恢復正常。
【PayMe故障】PayMe「快速過數」功能無法使用 、賬戶結餘顯示為零 滙豐：正全力修復
（5）恒大 （03333） 風波未了，有本港銀行暫停接受恒大樓花的按揭申請。
【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請 恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
（6）高瓴有份持股的先健科技 （01302） 發盈喜，預期今年上半年將錄得純利不少於2億元人幣。
（7）ASML（美：ASML）行政總裁 Peter Wennink表示，先進製程有持續需求，公司正擴大產能。
【芯片大戰】台積電光刻機供應商ASML次季多賺38% 擴大回購至90億歐元、盤前升3%
（8）高盛預期，內地天然氣需求於2035年會倍增。
【大行報告】高盛：增值服務料成燃氣股新增長引擎 最看好邊隻燃氣股？（附最新目標價）
（9）「醫美茅台」愛美客（滬：300896）準備到香港上市。
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港股ADR及美股收市情況：
記者：區嘉俊
欄名 : 開市9點半