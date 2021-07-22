【iMoney GIFTaway】送「荷花BB展」電子門票2張

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親子界年度盛事又嚟啦！由荷花集團主辦的大型BB展 -「國際嬰兒、兒童用品博覽」將於8月5日至8日一連4日於香港會議展覽中心Hall3隆重舉行！



荷花BB展今年集合超過400個攤位，大部份熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等強勢回歸！場內產品種類齊全，優惠更低至三折，為一眾爸媽提供全面的購物集中地。而場內更備有送貨服務（攤位ZA23），方便爸媽大手掃貨！

至於BB 展最大的特色，除了場內至抵折扣優惠外，當然不少得大量免費著數禮品，今年場內齊備大量著數禮品，不少參展商亦加送豐富贈品，當中大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！一個能讓一家大細滿載而歸、流年忘返的親子盛事，你又怎能錯過？



【活動詳情】

日期：2021年8月5-8日（星期四至日）

地點：灣仔香港會議展覽中心新翼Hall 3B-D（灣仔港鐵站A5出口）

展覽會網址：http://www.babyexpo.com.hk/

如想獲得禮品，立即登入以下網址回答簡單問題及填妥參加表格﹕

https://tinyurl.com/imgabbx202108



截止日期﹕2021年7月27日（下午2時正）



^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後5個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品為電子門票，將經電郵發送。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。