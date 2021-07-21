太古地產組合營參與 上海南京西路城市更新項目

太古地產(01972)再度投資內地項目。公司宣布，與上海靜安置業集團合資成立管理公司，以管理合作形式參與張園保護性開發項目，共同保育及活化上海張園歷史建築群，將其重塑為上海市中心別具一格的國際級文化商業新地標。太古地產和靜安置業集團將分別持有該合資公司60%及40%的權益。

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張園位於上海靜安區南京西路核心位置，由四幅地塊組成，總佔地面積逾四萬平方米，目前由靜安置業集團旗下上海靜安城市更新建設發展有限公司持有。張園擁有43組約170幢有百年歷史、建築風格多達28種的石庫門里弄建築。太古地產形容，張園是上海現存規模最大、保存最完整、建築形式最豐富的石庫門建築群，包括帶西方元素的花園別墅和傳統中式內飾的石庫門建築。

太古地產表示，合作雙方將完整保存石庫門建築，並充分利用其地下空間，將張園改造升級為充滿活力的生活時尚聚集地。預計該項目的地上樓面面積逾6萬平方米，將打造國際級創新文化場所、高端辦公空間、特色住宅公寓、一家精品酒店及一系列特色零售餐飲選擇。

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