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【美股焦點】挪威遊輪時隔500天再起航　美國郵輪股兩天累升逾1成

股市 22:30 2021/07/21

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【美股焦點】挪威遊輪時隔500天再起航　美國郵輪股兩天累升逾1成

美國郵輪及航空股大升，郵輪股走勢強勁，兩天累升逾1成，早前所謂疫情憂慮，令周一跌市原因更撲朔迷離。挪威遊輪（NCLH）兩天累升15.7%，盤中報25.31美元。挪威郵輪表示，正為7月25日全球復航倒數計時，距離公司旗下17艘郵輪停航以來，相隔足足500天。

美股 兩天累積走勢
挪威郵輪 +17.1%
嘉年華郵輪 +16.9%
加勒比郵輪 +12.8%

挪威郵輪將於7月25日由歐洲出發，以及於8月7日由美國啟程，帶賓客再次重遊阿拉斯加。

亞洲旅客在再次登船展開海上旅程之前，可以先觀看《EMBARK–The Series》紀錄片系列。該紀錄片共吸引超過150萬人次觀看，帶觀眾深入了解挪威郵輪的復航籌備過程。

紀錄片共5集，第三集《All Hands on Deck》將於2021年7月30日透過 www.ncl.com/embark 首播。觀眾將可看到挪威翡翠號（Norwegian Jade）在雅典準備復航的幕後花絮，賓客將會登上全面接種疫苗的郵輪暢遊希臘群島；此外也可看到多項即將推出的全新升級項目，包括非接觸式技術的應用，以及挪威郵輪位於邁阿密港的全新專用郵輪碼頭。

《EMBARK – The Series》紀錄片系列分享自新冠疫情爆發以來品牌在籌備復航過程中故事。挪威郵輪至今已推出兩集，第一集《Great Cruise Comeback》講述挪威郵輪17艘郵輪重新啟航；第二集《Second to None》帶觀眾深入了解挪威郵輪的衛生安全的措施，同時介紹品牌餐飲服務的演變以及營運全球最大旅遊公司之一的複雜性。

美股 傳統經濟股 挪威郵輪（Norwegian Cruise Line，美：NCLH） 疫情

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