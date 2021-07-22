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【低水筍盤】區內低水屋苑 上車人士至愛之選 2房樓價仲係4球幾

股樓投資 09:14 2021/07/22

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樓市氣氛持續暢旺，樓價低水的上車盤買少見少，其實市場上仍有樓價500萬元以下的上車盤，最近屯門康景花園錄得一宗2房單位的成交，單位附靚裝修，樓價只需425萬元。

祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門康景花園間隔寬敞，價錢方面亦較為親民，而且區內有穿梭巴士接駁前往屯門市中心及屯門鐵路站。日前分行錄得一宗康景花園的成交個案。

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【筍盤推介】 3房向南單位望大海景 實用率夠哂高 一落樓就係商場，詳見【下一頁
 
袁氏稱，上述所錄成交單位為A座低層3室，實用面積318平方呎，間隔為兩房一廳，買家為區外首置客，考慮到屯門的樓價較低水，而且單位屬兩房戶，自住或投資均可，加上內籠附靚裝，毋須額外裝修即可入住，新買家遂便決定以425萬購入上址作自住或投資之用，以實用面積計算平均呎價為13,365元。
 
袁氏續稱，該單位現時市值租金大約為10500元，租金回報率達3厘。

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位於屯門置樂青善街48號的康景花園，屋苑在1989年入伙，樓齡約32年，屋苑設有2座物業，共提供216伙，單位間隔有2房及3房間隔。康景花園屬於屯門細價私樓之一，屋苑附近有各類民生食肆及街市。屋苑較遠離市中心及西鐵站，住客乘車前往市中心，車程約5分鐘，吸引不少上車客捧場。

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記者：陳詠妍

成交 康景花園 低水 屯門 上車盤

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