【台積電TSMC】台積電傳快拍板建日本首座晶圓廠 最快2023年投產、選址熊本市

▲ 外媒報道，台積電本季將作出最終決定，在日本興建首座晶圓廠，主要供貨Sony。

《日經新聞》報道，台積電（TSMC，台：2330）正就建設在日本的首座芯片工廠作最後定奪，台積電董事會會在本季度作出最終決定。知情人士指，該芯片工廠預計最早2023年投入營運，選址日本九州熊本市，將分為兩期。一旦兩期工廠均投入生產，新工廠每月將可生產大約4萬片晶圓，採用28納米製程技術，主要用於汽車應用和消費電子產品的圖片處理器、微控制器等。

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報道指，台積電在日本的生產線將主要為索尼（Sony）生產圖像傳感器，Sony是台積電最大的日本客戶。台積電也對與Sony合作持開放態度，在生產線營運和與日本政府協商上給予Sony更大的話語權。

不過知情人士稱，台積電的決定仍取決於數項因素，包括日本政府的補貼和支持，以及當地供應商建設芯片產業基礎設施和發展供應鏈的承諾。

台積電日本廠房的投資額預計將顯著低於美國亞利桑那廠房120億美元投資，因美國廠房採用更先進的5納米製程技術。台積電上周在業績會表示，正對在日本建設晶圓廠進行盡職審查，最終決定將取決於「客戶需求、營運效率和成本效益」。

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編輯：陳健婷