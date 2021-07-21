  • 28°C
香港時間 : 2021721日 (三) 22:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台積電TSMC】台積電傳快拍板建日本首座晶圓廠 最快2023年投產、選址熊本市

新經濟追蹤 21:41 2021/07/21

分享：

外媒報道，台積電本季將作出最終決定，在日本興建首座晶圓廠，主要供貨Sony。

《日經新聞》報道，台積電（TSMC，台：2330）正就建設在日本的首座芯片工廠作最後定奪，台積電董事會會在本季度作出最終決定。知情人士指，該芯片工廠預計最早2023年投入營運，選址日本九州熊本市，將分為兩期。一旦兩期工廠均投入生產，新工廠每月將可生產大約4萬片晶圓，採用28納米製程技術，主要用於汽車應用和消費電子產品的圖片處理器、微控制器等。

GlobalX亞洲半導體ETF 3119周五掛牌　三大權重股為三星電子、台積電及SONY【下一頁】

報道指，台積電在日本的生產線將主要為索尼（Sony）生產圖像傳感器，Sony是台積電最大的日本客戶。台積電也對與Sony合作持開放態度，在生產線營運和與日本政府協商上給予Sony更大的話語權。

不過知情人士稱，台積電的決定仍取決於數項因素，包括日本政府的補貼和支持，以及當地供應商建設芯片產業基礎設施和發展供應鏈的承諾。

台積電日本廠房的投資額預計將顯著低於美國亞利桑那廠房120億美元投資，因美國廠房採用更先進的5納米製程技術。台積電上周在業績會表示，正對在日本建設晶圓廠進行盡職審查，最終決定將取決於「客戶需求、營運效率和成本效益」。

相關文章：

【芯片大戰】台積電光刻機供應商ASML次季多賺38%　擴大回購至90億歐元、盤前升3%

【台積電TSMC】台積電張忠謀：各國自建芯片供應鏈代價高昂　斥巨資也未必能自給自足

編輯：陳健婷

美股 新經濟股 台積電（美：TSM） Sony 處理器 亞利桑那 熊本 九州 日本

上一篇文章

【鄭州水災】ATMX滴滴捐贈河南救災　恒大捐2000萬人幣　庫克：心繫河南、蘋果將捐助

下一篇文章

【恒大3333】滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請　恒大：不評論個別銀行做法、在港樓盤按計劃推進（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR靠穩　北水走資逾36億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR靠穩　北水走資逾36億（不斷更新）
【美股市況】道指升264點　納指升0.4%　Netflix跌近3%（不斷更新）
【美股市況】道指升264點　納指升0.4%　Netflix跌近3%（不斷更新）
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）