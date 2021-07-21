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銀行拒收恒大系樓花按揭申請　恒大：與港多家銀行仍保持良好合作關係

股樓投資 21:38 2021/07/21

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針對近日市場傳聞有銀行拒絕接受恒大香港樓盤的樓花按揭申請，恒大集團相關人士表示，對個別銀行的做法不予置評，而恒大在港樓盤各項工作皆有序推進，其中恆大‧珺瓏灣近九成單位已售出，項目一期已陸續如期交樓，交樓質素獲得廣泛好評，二期亦有信心如期於8月交樓，且公司與香港多家銀行仍保持良好合作關係，不會對經營造成影響。

延伸閱讀【恒大3333】傳龍頭銀行停按受恒大樓花按揭申請 經絡：料其他銀行或跟隨 專家教一招保買家平安【下一頁

恒大集團又指，如果買家遇上個別銀行不批核的情況，發展商將視乎個別情況，允許客戶申請延期成交日至收到成交通知書後60天，並豁免該60天的罰息，確保買家成交不受影響。

延伸閱讀【單位圖輯】恆大‧珺瓏灣三房單位直擊　客飯廳採用酒店式設計【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 恆大‧睿峰 恆大‧珺瓏灣2期 恆大‧珺瓏灣1期 恒大

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