【精明理財】中銀香港推「碎股易」 買股票最低只需買入1股 客戶沽碎股可享零佣金優惠

一般股票買賣，是逐手進行，少於一手的股數被稱為碎股。不過，投資者買入股票後遇上供股、選擇以股代息、獲派紅股等的情況，就會持有碎股，但要沽出「碎股」，就存在買賣具差價的問題，不少人惟有將碎股置之不理。

中國銀行（香港）剛推出全新「NotALot 碎股易」服務，讓年輕客戶及投資新手最低僅需買入 1 股股票，即可進行投資理財。「NotALot 碎股易」服務涵蓋本港 200 隻股票及交易所買賣基金（ETF），投資者最低僅需買入 1 股股票，便可開始入市捕捉投資機遇。中銀香港「i-Free 自在理財」客戶可率先使用該服務，買入碎股佣金不設最低佣金收費。

【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

此外，為配合年輕一族對便捷投資服務的需求，中國銀行（香港）也推出手機銀行「股票 Widget」服務，集即市資訊、股票持貨及快速交易等功能於一身，涵蓋港股、A 股及美股市場。客戶毋須開啟手機銀行，手機桌面將顯示自選股票、主要指數表現及即市新聞，有助緊貼投資市場趨勢，客戶隨手一按便可進入手機銀行進行交易，簡便快捷。

【投資趨勢】富途：首季女性投資者按年增逾5倍 90後女生最愛投資 00後女生賺錢最厲害，詳見【下一頁】



中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示:「對於投資新手而言，股票是較易入門的投資工具，且特別受年輕客戶歡迎。截至去年 12 月底，中銀香港年齡介乎 18歲至 35 歲的客戶中，進行股票投資交易人數按年增長近 4 成。有見及此，中銀香港因應年輕客戶群的投資習慣推出『NotALot 碎股易』，讓其可利用小額本金購入碎股，慢慢累積至足夠一手正股數量，有助及早進行投資理財。」



中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼股票及結構性投資業務處主管梁美怡指透露，該行年輕客戶大多數偏向投資藍籌股票及ETF，截至今年5月底，其中近5成選擇投資較為穩健的藍籌股，近1成半則對投資ETF有興趣。由於不少藍籌股一手正股動輒需數萬元，擁有小額投資資本的年輕客戶，通常只能以月供方式或待儲備足夠資本後才進場，『NotALot碎股易』正好讓他們可以鎖定價格購入碎股。」

由即日至 12 月 31 日期間，客戶沽出碎股，可享無上限 $0 佣金優惠（買入碎股佣金為 0.25%）。此外，客戶由即日起至 9 月 30 日期間經「股票 Widget」快速功能買賣港股、中國 A 股及美股，均享首 3 筆 $0 佣金優惠。

【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍