【電子消費券】消費券刺激港人購物意欲　電子產品最受捧？

▲ 有零售商坦言，近期生意較靜，反映市民正等待消費券到手。

首輪電子消費券預計最快於８月１日到手，電子產品亦在不少港人的購物清單之內。有零售商坦言，近期生意較靜，反映市民正等待消費券到手。

【電子消費券】 5000元首期最快將於8月到手 港人正擬購物清單 珠寶鐘錶業盼帶動銷情

電腦品牌Acer渠道經理陳啟賢亦指，近兩個月生意較靜，不少顧客現時亦在計劃購買，等待儲夠5000元消費再購物。他估計消費券的效應將會在9月逐漸浮現，屆時生意將會較上半年增長約3成。陳又稱，相信6000元以下的產品較受歡迎；同時亦就消費券而推出約6000元至7000元的「組合套裝」，望進一步提升消費意欲。

本地消費電子產品品牌MOMAX品牌創辦人及行政總裁鄭冬生指，由於疫情持續改善及暑假的季節性因素，以及各大商家均大力推廣電子消費券，形造良好市場消費氣氛，故預期可帶動生意錄30%增長。他亦指，由於疫情持續，相信智能家居消毒殺菌產品仍然會深受年輕消費者歡迎，另估計一些手機配件亦會暢銷熱買。

鄭續指，MOMAX的實體店亦已準備四大支付工具，品牌將於線上、線下亦全面對接四大電子支付平台迎接商機，包括推出一系列的電子消費券折扣活動，而MOMAX於各大經銷商及長期合作夥伴，已有一套完善推廣優惠計劃，迎接消費券來臨。

電子產品連鎖店衛訊表示，這段期間消費者的消費意欲明顯下降，反映他們會留待消費券推出後再作消費，尤其是大額消費，預計手提電話將成為重點產品，預期可帶動銷情增長。針對電子消費券出台，衛訊除了早前已推出合併消費外，另由8月起亦將陸續推出其他消費券優惠。

家品商：難料消費券最終效益

然而，有家具品牌則坦言現時難估計其實際效益。ALOT Living總經理鄭潤良認為，家具非衝動型消費，較難直接受惠於消費券。但他相信消費券能整體令顧客節省購物開支，或間接令他們提升購買家具的預算，對品牌生意有幫助；尤其是中下價位的產品，平均訂單金額逾1萬至2萬元。

日本家品品牌Francfranc董事總經理孫惠敏亦表示，現階段難估計電子消費劵對生意帶來的實際效益，但相信將帶來正面幫助。她透露，過去數月收到不少客人回饋稱，正物色大型傢俱，以留待消費劵派發時購買。該店已備有４款電子支付工具，除了針對電子消費劵推出優惠外，該店也會推禮劵吸引消費。

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記者：葉泳珊、蘇穎琪

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