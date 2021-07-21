【職場熱話】先敬羅衣後敬人 佩戴電子手錶被取笑　網民：首富都是戴精工錶

俗話「人靠衣裝，佛靠金裝」，有網民在網上發帖，分享自己上班時因為佩戴了一隻電子手錶，被同事取笑的經驗，同事笑稱直指電子錶連智能手錶都不如，網民解釋當日只是因為智能手錶忘記充電，才會佩戴電子手錶，認為同事不應該借此事去取笑別人 。

事主經歷：

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帖文一出，不少網友都作出回應，認為樓主有點小題大作，不需要理會別人的看法「首富都是佩戴精工錶，自己有自信就可以」、「不要放在心上，又不會影響升職加薪」、「同事之間不應該互相比較，每個人也有佩戴自己喜愛手錶的自由，不用理會別人的批評」

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有網民則稱同事也有其道理，因為不同類型的工種，可能對於服飾的要求都會有不同，「有部分行業也會『先敬羅衣後敬人』，例如銷售行業、保險業等，因為他們需要面對客戶，他們的服飾和裝扮會影響別人對他的看法，因此專業的形象有助他們的工作」

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責任編輯：陳佳恩