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【職場熱話】在酒店任職與同事爭執後 遭言語攻擊欺凌 網民：愈在意反而愈令自己受傷

理財智慧 20:32 2021/07/21

分享：

「職場欺凌」從來都不是新鮮事，包括言語攻擊、背後中傷等。若不幸遇上，大部分員工都會以不同的方式應對，甚至有人會因此而辭職。近日有網民於網上討論區發文，指自己在職場上受到「職場欺凌」，令到身心俱疲，向網友們「圍爐取暖」。

事主經歷：

帖文發出後，不少網友都分享自己在職場遇上欺凌的經歷「每間公司總會有這類人，辦事效率不高，在公司內對上司阿諛奉承，對下屬則一直欺壓，不少同事受不了也會辭職。」也有網友提醒樓主不用太介懷「在公司只需要做好自己本份，不用理會別人對自己的看法，你愈在意反而愈令自己受損」 

【網民熱話】賣菜婦人遇車禍　倒地流血仍堅持賣菜　幸獲熱心市民幫忙　三小時全掃清【下一頁

有網民反建議樓主應該先向主管備案「這種員工在公司只會影響其他人的工作態度，樓主應該向主管匯報此事，以提醒上司有員工作出職場欺凌，避免進一步影響員工士氣」、「這種同事只是對公司造成負面的影響，應該向主管匯報，避免其他同事因此而遭殃」

 

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責任編輯：陳佳恩

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