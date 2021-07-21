【職場熱話】在酒店任職與同事爭執後 遭言語攻擊欺凌 網民：愈在意反而愈令自己受傷

「職場欺凌」從來都不是新鮮事，包括言語攻擊、背後中傷等。若不幸遇上，大部分員工都會以不同的方式應對，甚至有人會因此而辭職。近日有網民於網上討論區發文，指自己在職場上受到「職場欺凌」，令到身心俱疲，向網友們「圍爐取暖」。

事主經歷：



















帖文發出後，不少網友都分享自己在職場遇上欺凌的經歷「每間公司總會有這類人，辦事效率不高，在公司內對上司阿諛奉承，對下屬則一直欺壓，不少同事受不了也會辭職。」也有網友提醒樓主不用太介懷「在公司只需要做好自己本份，不用理會別人對自己的看法，你愈在意反而愈令自己受損」

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有網民反建議樓主應該先向主管備案「這種員工在公司只會影響其他人的工作態度，樓主應該向主管匯報此事，以提醒上司有員工作出職場欺凌，避免進一步影響員工士氣」、「這種同事只是對公司造成負面的影響，應該向主管匯報，避免其他同事因此而遭殃」

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責任編輯：陳佳恩