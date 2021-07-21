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【電子消費券】 5000元首期最快將於8月到手　港人正擬購物清單　珠寶鐘錶業盼帶動銷情

商業 19:56 2021/07/21

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珠寶品牌周生生期望，消費券有助帶動本地居民的情緒。（資料圖片）

5000元電子消費券早前已接受申請，首批最快將於8月1日派發。不論市民或零售商，均期待消費券到手，有消費者稱已正在計劃購物清單；而商戶則期望可促進市民消費意欲。

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消費者張小姐表示，早前已申請經八達通領取消費券，計畫購買眼鏡、電子產品等；目前仍在擬訂購物清單。她坦言，消費券計劃推出後，帶動其購物意欲，「有些產品是申請消費券後，可想起有需要購買。」張估計最終將會花費超過接近1萬元。

珠寶及鐘錶等奢侈品行業，在疫情下飽受衝擊，故期待消費券可帶來正面作用。周生生港澳台區區域總經理李敏姬表示，看好電子消費券帶旺本港的零售市道，料8月份生意可較6、7月上升1至2成。她續指：「消費券有助帶動本地居民的情緒，市民會考慮有甚麼可以買。」品牌亦有因應消費券推出優惠，盼乘勢推動零售業復甦。

另外，東方表行大中華區市場推廣部主管曾子禧亦認為，雖然消費券適用範圍非常廣闊，鐘錶行業未必能直接受惠，但相信仍可吸引部分顧客以消費券購買奢侈品，特別是當整筆5000元可一併使用的時候。他又估計，以東方表行而言，1至2萬元錶款的銷情或較能受惠，因使用消費券後，產品等同半價或75折。

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記者：葉泳珊

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