【職場熱話】網民當年文憑試成績欠佳 外國大學畢業回流感迷茫 網民： 留在外國發展更好

有網民在討論區發文，分享自己剛剛從外國大學畢業回港，已經將其外國學歷交由香港香港學術及職業資歷評審，並已獲得通過，希望可以投考公務員。但由於當年文憑試成績欠佳，主要科目英文及數學只有1，未達最低要求，因此向網民詢問就業建議。

事主經歷：



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網民對於樓主的經歷有不同的看法，有網民認為擁有大學學位，無需再報考任何課程。「有大學學位就足夠，DSE成績已經不重要」、「有認可大學學士學位, 應可跳過 DSE 文憑的成續。」，有網民則認為「可以考慮報考CRE 中文及英文卷」

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有網民則安慰樓主不應該感到迷茫「在外國完成學位，應該有不錯的外語基礎，不用過份擔心」、「香港公司對於外國留學生有情意結，相信樓主不難找到工作」，又有人建議樓主應該考慮繼續去外國就業「為什麼不留在國外發展，可能會有更好的發展空間。」

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責任編輯：陳佳恩