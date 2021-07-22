【大數據】調查：中小企對安全使用數據認知不足

▲ 有調查指，少於四分一（17%）中小企受訪者表示完全明白科技供應商如何使用他們公司的數據。（法新社圖片）

大數據的應用非常廣泛，涵蓋了整個企業從上到下的業務，但有調查指，不少中小企社群對於如何安全地使用數據的認知仍然不足。

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全球小型企業業務平台Xero最近進行了一項全球市場調查，訪問了超過2,500名中小企僱主，結果顯示，少於四分一（17%）受訪者表示完全明白科技供應商如何使用他們公司的數據。全球過半（54%）受訪者並無分享數據，意味著他們或會錯失共享數據的潛在好處。

被問及是否了解與科技供應商分享數據的好處時，最多受訪者表示沒有好處（36%）。受訪者就分享自己數據的三大擔憂為：１）數據在未經許可下被第三方轉售或分享 ２）就其他人使用這些數據的方式感到不安 ３）數據被盜取或被用於推銷其他服務和產品。

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責任編輯：蘇穎琪

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