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【置業故事】唔想幫人供樓　新婚上車客555萬入市登峰．南岸　細單位打造甜蜜窩居

股樓投資 19:31 2021/07/21

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買樓結婚是人生大事，許多年輕情侶、新婚夫婦都希望擁有一個單位過二人世界，當中也有不少人努力儲首期，希望上車做業主。美聯物業丘松原表示，該行剛有新婚上車客入市香港仔登峰．南岸，買家見銀碼可承造高成數按揭，故斥555萬元置業，榮升業主。

丘松原稱，登峰．南岸中層B室單位，實用面積約為255呎，為一房及開放式廚房間格，原業主叫價約560萬元，輕微議價後以555萬元易手，折合實用呎價約為21,765元。買家為新婚用家，見該銀碼物業可承造較高成數按揭，加上有足夠首期及供款能力，故無需「幫人供樓」，決定入市上車。

受惠新按保計劃，若只以樓價計，上述單位可承造九成按揭，首期要55.5萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款19,737元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約47,269元。 

原業主於2015年12月以約494.4萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約60.6萬元，物業升值約12%。

延伸閱讀︰屯門上嵐再推16伙　周日開賣79伙　最貴600萬有找【下一頁

上嵐示範單位圖片

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撰文 : 謝昕蕎

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