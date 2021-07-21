【筍盤推介】 3房向南單位望大海景 實用率夠哂高 一落樓就係商場

踏入暑假，二手樓市成交平穩，不少家長趁暑假換樓，市場對大單位的需求持續增加。以下介紹的麗城花園3房單位，單位叫價由950萬元減至925萬元，適合打算換樓的人士。

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位於青山公路-荃灣段530至590號的麗城花園，由長江實業（01113）發展，屋苑設有19座，共6,016伙。屋苑於1987年至1991年間入伙。屋苑臨海而建，並自設商場，以第三期的麗城薈面積最大，商舖種類全面，包括濕貨街市、超市、酒樓食肆及日常護理品店等，滿足住戶日常生活所需。屋苑設有專車往來港鐵荃灣站，車程約5分鐘。而且青山公路上有多線巴士路綫，居民前往各區也尚算方便。

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今次介紹的單位位於麗城花園3期4座高層D室，單位實用面積728平方呎，間隔為3房（連一套房）設計，最大特色是外望優美海景，實用率亦高達86%。單位減價2.5%、以925萬元放售，現時叫價較銀行估值低約7萬元。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 麗城花園3期4座高層D室（物業編號： BP09751653） 實用面積： 728平方呎 間隔： 3房（連一套房） 叫價： 950萬元-->925萬元（減2.5%） 賣點： 銀行估凸價，中國銀行網上即時物業估值達932萬元（估價日期 : 2021年7月13日），單位現時叫價較估值低7萬元

單位間格方正實用，實用率高，可望海景

屋苑靜中帶旺，西面前臨藍巴勒海峽，對岸是青衣島

屋苑設有專車往來港鐵荃灣站，車程約5分鐘，另距離屯馬綫荃灣西站約15分鐘步程

鄰近巴士總站與小巴站；於青山公路沿線及海安路亦有多條專線小巴及巴士路線，住戶往來港九新界多區及機場，出入交通方便

屋苑各期自設購物商場，以第三期的麗城薈面積最大，商舖種類全面，包括濕貨街市、超市、酒樓食肆及日常護理品店等，滿足住戶日常生活所需

屋苑附近有多個公眾文娛設施，如荃灣西約體育館、荃灣西約海濱長廊、海安路遊樂場等

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/36PMyYr

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍