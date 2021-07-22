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【保險索償】手術後索償公司醫保十萬元 憂會否CLIAM爆保險 網民笑想法天真 「十萬元根本不算多」

理財智慧 11:00 2021/07/22

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一般公司提供團體醫保，只是提供基本保障，如果有員工不幸罹患嚴重疫病或遭遇意外而需入院時，作為下屬未必能夠全數索償公司醫保，近日有網民以「有沒有人試過索償爆了公司醫療保險？」為題，指自己最近動了一次「鼻中隔」手術，伴隨著一些後遺症，所以向公司索償了大約十萬元醫保，並歡迎網民分享類似情況。

接圖了解更多，樓主經歷：

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【網民熱話】買保險遇熱心經紀 連媒人也要當 網民：以身相許   【下一頁

此貼文一出，引來很多網民回應，有網民認為樓主想法太天真，「入院做手術先索償十萬元，不算太多了，大部份公司都可負擔得到。」、「十萬元算很少，保障計劃 （Package Plan）都可索償至這個數目。」、「團體保險不是計算個人，是公司和保險公司對賭，保險索償爆了明年可加價，公司自然有借口換另一間保險公司再競標」、「每次去看專科、做手術或檢查，醫生會讓護士幫我索償到剛剛好，一元都不用付。」

有些網民搞笑地表示：「如果索償超過保險公司，會發差額（shortfall）給樓主找數。」、「誰說不用補，如果爆了保費會在你人工裡扣。」、「公司不用補錢，只是出年續保時被收取額外保費（加 loading）」、「以後每年你加 200元人工」、「公司為了你要加保費」

 

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責任編輯：陳頌潔

醫療保險 保險索償 護士 醫療保險 手術 後遺症 保險公司

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