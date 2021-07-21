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【醫療科技】法國醫療設備商Carmat售出首顆人工心臟　索價183萬花3個月製造

科技 20:45 2021/07/21

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法國醫療設備公司Carmat昨日（20日）宣布，首次賣出全人工心臟，由意大利醫療團隊完成移植手術。該人工心臟製造時間約3個月，售價約183萬港元。

近年醫療科技日新月異。法國醫療設備公司Carmat昨日（20日）宣布，首次賣出全人工心臟，由意大利醫療團隊完成移植手術。該人工心臟製造時間約3個月，售價約183萬港元。

Carmat透過新聞稿表示，自成立以來，首度售出自家開發的人工心臟，並將其植入一位等待器官移植的病患體內。Carmat執行長Stephane Piat表示，公司近日正開始推動旗下產品的銷售，首位病人的術後狀況良好，令其更添信心。他補充，公司現時目標是能盡快降低成本，推廣給更多等待器官移植的人。

Carmat的人工心臟去年12月獲得歐洲合格認證。在今年內，CARMAT 打算將其人工心臟的營銷工作重點放在德國，及開拓包括意大利在內的其他１至２個歐盟國家。該公司預計，到 2021 年底，將有大約 12 間醫療中心接受培訓，並開展商業活動，主要在德國市場。

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同時，美國亦預計將會是Carmat人工心臟的主要市場。杜克大學（Duke University）醫院心臟外科團隊指出，美國每年約有 10 萬宗新的心臟衰竭病例，其中只有 3000 到 4000 人能獲得心臟移植，意味有可能有 9 萬多人可受惠於該公司的人工心臟療法。

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責任編輯：張凱琳

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