【畢業前途】妹妹心理學畢業 提出繼續升學 港女斥逃避現實 網民：聽起來為讀而讀

踏入七月，不少大學畢業生為就業前景而苦惱，近日有網民於網上討論區發文，指修讀心理學的妹妹快將大學畢業，當父親問妹妹：「有甚麼打算？」時，她竟回答：「希望繼續升學。」此話惹樓主不滿，她認為妹妹只是在逃避現實，不為家人著想，加上父母年紀大，家人無法再負擔其學費，即使申請政府學費貸款，但妹妹也要工作還錢。樓主續指「如果妹妹選擇繼續讀書，也應負責家中水電煤費用。」

接圖了解更多，樓主與妹她經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【職場熱話】大學未畢業「幫屋企手」 遇免死金牌親戚 有苦自己知 網民安慰「生意日後都是你的」 【下一頁】

此帖文一出，引來很多網民回應，有支持妹妹繼續讀書的網民認為她這樣做是正常的，因為讀心理學需要繼續升學，才會有出路。「心理學不讀到碩士是很難拿到專業資格」、「心理學不繼續讀，真是兩頭不對岸。」

有不支持的網民認為樓主應如實向妹妹表達家人無法支付其學費，並要求她開始給家用，因為她也要負責任。「其實大學畢業已經可以出來社會工作，只是找一間大公司和有前途的職位做。」、「這是逃避現實的表現。」和「聽起來好像逃避現實，為讀而讀」

另有些網民建議樓主，「如果樓主不清楚，自己上網搜尋關於心理學的出路，或者一家人與你妹妹開家庭會議，溝通一下、了解一下她的想法。」、「勸她出來工作一、兩年，儲了足夠的錢才繼續讀書」、「大學讀心理學出路也不少，可以在醫管局做心理輔導，再深造也可以教書，又可以做社工。」、「近年政府內部流失了不少中高薪職位，勸妹妹嘗試求職，可一邊進修一邊累積工作經驗。」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔