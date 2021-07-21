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【疫市營商】韓初創研智慧農場Cafe　展示植物自動化生長過程

商業 19:23 2021/07/21

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韓國科技初創N.Thing今年在韓國江南開設第一家設有智慧型農場的咖啡店「Sik Mul Sung Dosan」（식물성 도산）。

疫情下大多食肆的生意飽受衝擊，不少餐廳、咖啡店出盡奇招吸引顧客。韓國科技初創N.Thing今年在韓國江南開設第一家設有智慧型農場的咖啡店「Sik Mul Sung Dosan」（식물성 도산）。

咖啡店內部設有N.Thing的旗艦產品垂直農場Cube。Cube通過自主研發的物聯網解決方案CUBE OS，在精確的環境控制下，展示了韓國油菜、長葉萵苣及巴達維亞的種植全個過程，並且由店內一個自動化機器人負責農作物管理。

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除了智慧農場，店內亦供應由米其林星級主廚開發的豌豆蛋白拿鐵、豆芽豆漿、羅勒松果冰糕等新鮮蔬菜飲品。同時，顧客可在店內購買水耕種植工具「Square」及蔬菜。N.Thing 的行政總裁Kim Hye-Yeon表示，咖啡店創建的目的是為向公眾傳達蔬菜的價值和本質，同時與客戶更密切地交流及提供各種樂趣。

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責任編輯：張凱琳

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