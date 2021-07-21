【大行點睇】高盛料PC市場將飽和 下調聯想目標價14%

高盛發表研究報告指，經歷過去2年的在家工作及在家學習增長後，個人電腦（PC）市場逐漸飽和，料PC市場將出現下降趨勢，加上內地手機於拉丁美洲市場的競爭加劇，故降低聯想（00992）2022年至2024年的淨收入預測，並降目標價14%至9.48元，維持「中性」評級。

聯想全日跌0.4%，報7.88元，成交近3億元。

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高盛認為，過去兩年的在家工作及學習刺激需求增長下，PC銷售漸趨飽和，預計銷售量會由2021年的7900萬部，降至2022年至2023年的7100和7000萬部，但仍較疫前水平高。該行指，截至6月底為止季度，聯想出貨量為2000萬部，按年增15%，市佔率較去年第二季高0.3個百分點，低於該行預期。

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該行續指，聯想內地及印度手機市場出貨量有限，但於拉丁美洲具有領導位置，但該行憂未來競爭加劇，故削減其2021年至2023年的手機出貨量1%至6%至4500萬至4700萬部。

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