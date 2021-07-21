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【下半年部署】瑞信更新亞太焦點股名單 4隻港股上榜 晨星另推介4隻行業首選股

股樓投資 20:10 2021/07/21

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多間大行踏入下半年俱發表展望或更新焦點股名單。瑞信最新的亞太區焦點股名單最新覆蓋17隻股份，當中4隻為本港上市股份。李寧(02331)和京東美股(美：JD)，則在本輪更新被剔出名單。

瑞信亞太區焦點名單上榜港股一覽：

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另一投資研究機構晨星，則發表《2021 年第三季亞洲股票市場展望報告》。晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，優質大型公司股票估值相對較吸引，尤其是那些具有護城河，即長期競爭優勢的大型股票 。該行認為內地科技公司近期回落，也提供了選擇優質股的好機會。晨星同時推介最少4隻行業首選股。

晨星推介部分行業首選股一覽：

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[異動股]長城汽車發盈喜 上半年多賺逾兩倍 半日踩油升近15%  詳情請看【下一頁

晨星高級股票分析員胡啟泰指出，低息環境持續，而整體經濟環境改善對本港樓市帶來支持作用，從而亦利好金融行業，而零售業為本港經濟較具挑戰性的部分，雖然最壞的時期已經過去，但出入境限制仍是關鍵。倘若本港關口恢復正常，將有利本港經濟復甦。他預期，香港銀行將受益於利率正常化，但可能從2023年才浮現出成效，而內銀股的估值仍然具有吸引力，加上人行降準政策亦利好行業，行業淨息差回升，資產質量見改善。

【下半年部署】瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股 中銀國際另薦18隻首選港股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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