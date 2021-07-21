美國支付平台Square　為中小企推免費銀行服務

▲ 美國電子支付公司Square宣布推出免費銀行服務Square Banking，為中小企提供存款和支票戶口，以及調整其現有的貸款服務Square Loans。

美國電子支付公司Square宣布推出免費銀行服務Square Banking，為中小企提供存款和支票戶口，以及調整其現有的貸款服務Square Loans。

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Square推出的存款服務能夠自動存入企業每天銷售所獲得的收入，而這一存款服務還可創建多個子目錄，讓企業為不同目的進行儲蓄。此外，通過支票服務Square Checking，企業可立即發放員工工資，或者通過「Square 借記卡」可進行各種對外消費支付。Square稱，上述帳戶服務沒有最低限額，亦不收取透支費或者其他循環性費用。

貸款服務Square Loans方面，Square表示，將會根據本公司平台上記錄到的商戶銷售歷史數據來決定是否發放貸款，而非根據常規的信用積分。此前，這一貸款服務名為Square Capital，除更換姓名外，該公司並未對此服務作重大調整。可注意的是，企業可設定把每一筆銷售收入的特定比例用作償還貸款，一旦平台批准企業的貸款申請之後，Square將迅速把資金轉入其支票戶口中。

據外媒報道，Square針對中小企的服務將形成閉環管理，商戶可通過收款機收到款項，並將資金存在 Square 的儲蓄戶口中，再以借記卡消費。對於中小企而言，Square的服務或有助他們的營運更加簡單便捷。

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責任編輯：張凱琳