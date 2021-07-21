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【數碼轉型】智慧建築及物業管理成大勢　市場規模達 548 億美元

科技 18:59 2021/07/21

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數碼港與香港軟件行業協會合作舉辦研討會，分享如何利用智慧建築科技提升生產和競爭力。（數碼港提供）

智慧建築及智慧物業管理成為市場大趨勢，數碼港與香港軟件行業協會合作舉辦研討會，分享如何利用智慧建築科技提升生產和競爭力，迎接市場新機遇。數碼港初創公司 Negawatt 行政總裁林忠澤指，智慧建築現時的市場規模達到 548 億美元， 預計 2030 年可達 15 萬億美元，其中可持續建築將成為市場的最大推動力。

【數碼轉型】企業轉型成大勢 Geek+落戶科學園設多款機械人

智慧生活逐漸成為大趨勢，數碼港行政總裁任景信表示，智能建築和物業管理科技與生活息息相關。內地對智慧建築的需求與日俱增，香港業界可以在項目發展過程中，善用香港研發的智能建築及智慧物業管理方案，捕捉粵港澳大灣區的商機。至於數碼港初創公司國享源創科技公司聯合創辦人呂家豪指，傳統建築公司可能對新興科技有所疑慮，或者對項目著眼點不一，初創公司需要加強與客戶的溝通，以滿足顧客的需求。

【數碼轉型】企業加快部署5G及Wi-Fi 6技術 擬未來擴大投資

隨著企業愈來愈重視環保及可持續發展，ESG 將成為業界的重要考核指標。華懋業務轉型及創新總監胡達明建議，政府應參考歐盟國家對企業的 ESG 規管，以引領本港的可持續發展。Autodesk 香港暨澳門地區總經理李煥明博士則希望，政府可以在多方面支援智慧建築及物業管理科技的發展，例如培育更多相關人才，以推動業界發展。

【AI技術】法國初創夥地圖技術公司研發AI系統 即時分析路況兼評估駕駛風險

記者：廖淑瑩

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