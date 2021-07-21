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【追星都唔得？】網信辦展開全面整頓網上「飯圈」亂象

股樓投資 19:55 2021/07/21

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近期，香港因為男團MIRROR而再掀起了一遍久違了的追星現像，只要有他們出現的地方，都定必擠得水洩不通，而為了見偶像一面，粉絲們亦不惜等待數小時，場面好不震撼。不過，這些看些平常的追星活動，在內地卻將掀起連串整頓。

小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？,見【下一頁】

中央網信辦公布，決定即日起在全國範圍內開展為期兩個月的「清朗-『飯圈』亂象整治」專項行動。這次專項行動將針對網上「飯圈」突出問題，重點圍繞明星榜單、熱門話題、粉絲社群、互動評論等重點環節，全面清理「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、挑動對立、侮辱誹謗、造謠攻擊、惡意營銷等各類有害信息，重點打擊以下5類「飯圈」亂象行為。

一）誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜等行為；

二）「飯圈」粉絲互撕謾罵、拉踩引戰、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私等行為；

三）鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為；

四）以號召粉絲、僱用網絡水軍、「養號」形式刷量控評等行為；

五）通過「蹭熱點」、製造話題等形式乾擾輿論，影響傳播秩序行為。期間，將關閉解散一批誘導集資、造謠攻擊、侵犯隱私等影響惡劣的賬號、群組，從嚴處置「飯圈」職業黑粉、惡意營銷、網絡水軍等違法違規賬號，從重處置縱容亂象、屢教不改的網站平台。

姜濤無處不在  邊啲品牌搵佢做過代言？,見【下一頁】

中央網信辦有關負責人表示，專項行動將堅持問題導向，強化綜合施策和分類管理，督促網站平台切實履行主體責任，進一步完善社區規則和用戶公約，著力規範「飯圈」各參與主體的網上行為，合理優化「飯圈」粉絲活躍產品的相關功能，強化明星經紀公司、粉絲團規範管理，在引導青少年理性追星上協同發力，探索形成規範「飯圈」管理的長效工作機制，推動「飯圈」文化實現良性發展，共同營造文明健康的網上精神家園。

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記者：張以正

演員 樂隊 調教你MIRROR Mirror 港股

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