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【ESG】蘇黎世保險夥社企「說書人 StoryTaler」 共同策劃「Think．傾 Good」 將正向心理學帶入社區

理財智慧 20:23 2021/07/21

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蘇黎世保險(香港)在香港扎根60年，多年來肩負社會企業責任，積極關懷及回饋社會。值60週年之際，與推廣精神健康社企「說書人 StoryTaler」合作，共同策劃「Think．傾 Good」活動，將正向心理學帶入社區，鼓勵大眾一同發掘生活中的美好。 

在過去年半的疫情下，香港市民面對經濟衝擊而造成生活壓力，而與朋友相聚的機會減少下，對每個人的精神健康帶來威脅。蘇黎世香港希望可以為推廣精神健康教育出一份力，透過是次活動，鼓勵大眾多細味欣賞身邊的人和事，提醒大家於逆境下要擁抱生命。

「Think．傾 Good」活動將於 7 月 16 日至 8 月 1 日在南豐紗廠 Mill 4 一樓向公眾開放，為期兩週。參與者能進入高私隱度的分享空間， 向義工分享感恩的經歷和感激遇到的人和事，訴說自己的故事。聆聽對象由蘇黎世香港義工隊及學生義工組成，經過正向心理學工作坊訓練後，能陪伴分享者一同分享生活中的美好 。義工們在細心傾聽後，更會送出度身訂造的心意卡作回禮及紀念。是次活動也歡迎失明人士參加，亦於指定時段設有手語傳譯安排，供聾人/弱聽朋友參與，推動和諧共融。

【網民熱話】港男月入30K 付6K家用 家人施壓夾晒所有開支　網民：有能力的話自己搬出去　【下一頁

「Think．傾 Good」活動裝置整體設計參考電話亭構造，由主體延伸出去的巨型電話筒造型非常搶眼，也響應了互相分享的主題，公眾更可以坐下休憩及拍照打卡 ，而電話亭內的私隱空間則可以讓參加者與義工彼此分享和聆聽。

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為慶祝60週年，蘇黎世香港也推出一系列優惠活動以答謝客戶，由7月下旬起到9月30日，於指定網站登記，即可獲享6個月免費「乘守護」乘客個人意外保障。另外，於推廣期內投保「自選家居」保險計劃，可享 9 折優惠，更 免費尊享 12 個月「乘守護」乘客個人意外保險計劃及「新冠病毒」疫苗保障。 

 

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責任編輯：陳佳恩

ESG 疫情 壓力 經濟 南豐紗廠 蘇黎世保險 義工 社企 工作坊

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