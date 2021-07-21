【動漫電玩節】csl攤位售賣多款電子產品  派超過80萬元限定遊戲虛寶

▲ 電訊商 csl 將會在場內設置攤位，售賣多款電子產品兼派發超過 80 萬元限定遊戲虛寶，同場亦提供超過 100 款 5G 手機及電子產品優惠低至 3 折。（csl提供）

動漫電玩節將於 7 月 23 日（星期五）舉行，電訊商 csl 將會在場內設置攤位，售賣多款電子產品兼派發超過 80 萬元限定遊戲虛寶，同場亦提供超過 100 款 5G 手機及電子產品優惠低至 3 折。

【電子消費券】Klook夥四大支付平台推優惠 7月22日起搶7折優惠券

csl 首次聯乘 Xbox 於展位特設 csl x Xbox 遊戲體驗館，讓市民試玩最新 Xbox 遊戲大作，包括 Xbox Game Pass 內超過 100 款遊戲，而多款 Xbox 產品以會場限定價發售，包括Xbox Series X | S、Xbox Game Pass 及 Microsoft 365。

【展會復辦】國際旅遊展月底舉行 展商收量減8成 本地展商佔比增至36%

至於電子產品方面，多款產品將會限量發售。其中Surface Pro X E/16/256 LTE 原價為 12,388元，而會場限定價為 9,291 元，兼送 KEF Motion One 耳機、Surface Pro X 鍵盤英文版，以及 agnès b.Café 下午茶套餐。Xbox Series X 套裝連 6 個月 Xbox Game Pass Ultimate，只售 4,428 元，並送 150 元 Xbox 禮物卡。

【東京奧運】信和集團斥800萬設推廣活動 料人流和生意增長雙位數字

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：廖淑瑩