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以色列爆第4波疫情 擬重推綠色通行證

環球社會熱點 19:22 2021/07/21

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以色列早前放寬大部分防疫限制，當地正面臨第4波新冠肺炎疫情，以色列政府計劃重新實施防疫措施，包括重推「綠色通行證」，所有超過100人聚集的室內埸所，民眾都需出示綠色通行證，證明已完全接種新冠疫苗。

法國啟用疫苗通行證 入博物館戲院需出示接種證明 【下一頁】

以色列單日錄得1,377宗新冠肺炎確診病例，創自3月以來新高。負責制定防疫政策的小組內閣將於周三（21日）召開會議，討論是否收緊防疫措施。當地傳媒估計，以色列總理貝内特（Naftali Bennett）及衛生部長霍羅威茨（Nitzan Horowitz）將會重推「綠色通行證」。

當地民眾只要完成接種兩劑疫苗、持有過去72小時的病毒檢測陰性結果，或者屬新冠肺炎康復者將可獲發綠色通行證。按照以往措施，所有民眾進入室內場所都必須出示相關證明。

印度3分2人有新冠抗體 逾6成未打疫苗 【下一頁】

此外，當局將周三重推「快樂通行證」（Happy Badge），要求所有超過100人以上的婚禮或室內宴會的參加者都需出示疫苗接種證明或有效病毒陰性檢測結果，所有身處室內場所的人士一律必須戴口罩。

霍羅威茨指，以色列暫未有計劃關閉邊境，將會維持國際航班正常往來，但考慮要求所有入境者需進行隔離。

責任編輯：郭麗明

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