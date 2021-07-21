【數碼轉型】企業加快部署5G及Wi-Fi 6技術　擬未來擴大投資

▲ 德勤中國科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩（左），疫情下企業意識到利用無綫技術推動行業轉型的重要性，並計劃未來加大投資。

新冠疫情推動全球企業加快創新及數碼化轉型步伐，並迅速部署5G和Wi-Fi 6無綫技術。德勤最新發表一項報告指，全球受訪98%企業預計2至3年內同步採用上述兩種技術，並會持續加大投資。

＜＜【數碼轉型】會計師職能轉變 掌握科技應用與時並進

＜＜【數碼轉型】企業轉型成大勢 Geek+落戶科學園設多款機械人

據德勤發表《借助5G和Wi-Fi 6加速企業創新和轉型》報告指，大部分受訪企業高管均認為，先進無綫技術對企業實現業務計劃的重要性正不斷增加。有80%受訪企業認為，未來3年內先進無綫技術可協助企業轉型，70%受訪企業認為3年內可推動行業轉型。另外，有一半受訪企業表示，日後會投資更多資金發展無綫網絡，希望充分利用人工智能（AI）、大數據分析以及邊緣計算等新興技術。

數據指出，企業網絡高管計劃在未來三年大舉投資無綫網絡技術。若計算4G、5G及各類Wi-Fi網絡，硬件軟件設備、安裝及運營服務等成本，預計企業未來3年平均投資額將達到1.497億美元（約11.64億港元）。

至於企業加大投資力度的原因，有59%受訪企業表示，是為了增強應對當前和未來業務中斷的能力，48%表示要建立新解決方案及應對新挑戰，46%表示為加強網絡安全及私隱保護。德勤中國科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩表示，現時企業意識到無綫技術轉型的重要性，因此較少會考慮成本因素，反而擔心採用無綫網絡技術的步伐落後於其他競爭者。

他續指，中國及香港在5G網絡應用方面仍屬起步階段，預計未來一段長時間內，業界仍會一並採用4G及5G網絡。他也表示，中國將5G技術廣泛應用於疫情相關的解決方案，包括進行消毒和送藥等服務，現時中國5G技術採用率達70%，Wi-Fi 6網絡部署及試點比例達72%，均處於世界領先水平。

＜＜【醫療科技】英華書院學生研中醫AI方案 成微軟Imagine Cup全球優勝隊伍

報告顯示，受訪企業計劃未來同步加快採用5G和Wi-Fi 6網絡。但數據反映出，受訪國家的Wi-Fi 6網絡採用率均高於5G採用率，其中印度、荷蘭、巴西和英國的兩者比例差距最大。其中，5G採用率最高的三個國家為德國、中國和澳州。報告認為，頻譜可用性是導致國家採用5G技術較慢的其中一項原因。

林國恩建議，企業在部署採用無綫技術時，應及早設立明確目標及時間表。此外，企業也應制定數據策略，注意數據儲存、保護及分析風險，利用雲端工具或智能邊緣進行處理。至於無綫技術服務供應商，他表示，未來無綫技術生態系統會更加複雜多變，供應商要找準市場定位，並積極與其他供應商合作，有助為企業提供更完善及具吸引力的解決方案。

記者：李寶如