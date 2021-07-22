【機迷熱話】PS5版FIFA 22展示新技術　配合機器學習實時編寫動畫（有片）

美國大型電子遊戲商藝電（Electronic Arts，EA）在今日凌晨公布「FIFA 22」次世代版本的演示，展示遊戲科技HyperMotion如何為遊戲增添更多真實感。其中PlayStation 5(PS5）、Xbox Series X|S 及Stadia版「FIFA 22」，就獨家配備了該HyperMotion技術。

在約30分鐘的演示中，FIFA 22的開發團隊提到，該HyperMotion技術捕捉了22名職業足球員的高強度比賽情況，透過其專利機器學習演算法，基於870萬幀比賽動作數據中學習，然後即時編寫新的動畫，為球場上各種互動營造出栩栩如生的真實足球體驗。

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而這些比賽由22名職業球員在11對11的比賽中進行，所有球員都須穿著捕捉動作數據的服裝「Xsens」，記錄全數球員在高強度比賽情況下的每一次觸球、攔截、衝刺和對決。

捕捉所得的數據會用於驅動FIFA 22中的4千多段新動畫，從以提升遊戲時的比賽激烈度、反應等， 讓玩家更易調整步伏和跑動節奏，從而更流暢地控球或踢球。

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EA又指出，在進攻時，能夠每秒作出高達 6 倍以上的決定，讓進攻球員更注意周圍環境，在組織進攻時更精明地行動，並對無人控制的球更快作出反應。防守AI亦經過重新編寫，可以讓球隊化身成具備戰術意識的團隊，一邊保持陣形，一邊橫越球場和守住空位。

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責任編輯：張寶燕