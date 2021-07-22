【樓市熱話】一家五口居407呎公屋想間3房　網民斥「一開大門就係房」

近日有網民在討論區發帖，稱自己一家五口，現居一間實用面積407呎的實用單位，家中小孩8個月大，雖然他年紀尚少，但也打算間多一間房讓他長大後睡，並附上一張公屋的圖則，問網民有沒有機會間到3間房。

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帖文一出，就有網民批「公屋單人則學甚麼人間房」、「你的小朋友真是可憐」、「就算真係間到又如何，間出來單位又不好看又迫，做你子女真慘」、「公屋弄這麼多幹甚麼」。

不過，有網民認為方法可行，「認真答是間到，廁所廚房改細，入門口位一間沒有窗的房間，之後窗邊兩間有窗房，中間是客廳」、「一定間到，看你願不願間到像劏房似的，沒有客廳，三房一定可以，你你找做劏房的裝修師傅，四房都能做到」、「300呎都間到2房，400為甚麼不可」；亦有網民笑言：「你劏夠5間，出租2間也可以」、「根據微積分，可間到無限」、「一開大門就係房」。

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▲ Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」圖片

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責任編輯：黃苑筠