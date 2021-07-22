【東京奧運】英國無男足？ 一大疑慮難解決

英格蘭本月在歐洲國家盃失落冠軍，外界期待英國足球再有出色表現。不少球迷發現是次東京奧運中，英國並未派男子代表隊參賽，僅得女子代表隊。其實，英國過往甚少參加奧運男子足球比賽的原因與近代足球發展有關。

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英國作為近代足球起源地，國際賽場上共有4支足球隊來自英國，分別代表英國4個組成地區，即英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭。國際足協（FIFA）架構下的賽事，4支球隊獨立參賽，通常用「家國」（Home Nations）稱呼4個聯合國。在現代足球發展初期，多數國際比賽正是4隊之間的相互較量。

由於4支球隊的身份認同及文化各異，沒有一個足球總會能代表整個英國，造成英國國家足球隊一直在奧運場上消失。以往有英格蘭業餘球員組成聯合王國國家足球隊，以「大不列顛及北愛爾蘭」名義代表英國參加奧運。參賽後遭蘇格蘭足協抗議，稱在未經同意下被代表。

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時至英國確認2012年成奧運主辦國，擁有直入決賽周之利。英國當局立即計劃組成男子代表隊參加奧運。然而4支英國球隊都抱有疑慮，聯合組隊或失去在FIFA內「家國」地位。直至時任FIFA會長白禮達（Sepp Blatter）承諾，各隊成功組隊後不會失去各自「家國」獨特性。

英國球隊情況

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最後，英格蘭和威爾斯球員成功合組成英國隊，並在取得蘇格蘭及北愛爾蘭足協同意後，才於2012年代表英國參賽。英格蘭之後曾提議，為2016年巴西奧運組隊。遭其他3支球隊共同反對後，只能作罷，往後英國再未有人提議為東京奧運組隊。

反觀女子，不但08年北京奧運成功進入8強，更於2019年女子足球世界盃中進入半決賽，成功取得東京奧運作賽資格。是次派出18人小隊作戰，將在小組賽中對陣日本、加拿大及智利。英國奧運國家隊隊長英格蘭（Mark England）表示，希望女足的組隊經驗，能推動未來男足成功組隊。

責任編輯：李俊儀