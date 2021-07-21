屯門上嵐再推16伙　周日開賣79伙　最貴600萬有找

建灝地產集團旗下「SkyeHi上嵐」再加推16伙單位，涉及16伙，該批單位繼續可享有最高16%折扣優惠，折實售價由554.61萬元起。發展商同時上載最新銷售安排，鐵定本周日（25日）起展開首輪銷售，涉及79伙。

價單第3號涉及16伙單位，實用面積由285平方呎至290平方呎，折實售價由554.61萬元至599.8萬元。今批入場單位為10樓E室，實用面積285平方呎，折實入場費為5,546,100元，折實呎價19,460元。整批折實呎價由19,339至20,827元，折實平均呎價則為20,334元，對比首張及第二張價單略有增幅。

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項目將於周日（25日）進行首輪賣樓，首輪銷售將會全數推出三張價單之單位，涉及79伙。項目將於本周五（23日）下午3時正截止接受認購登記。資料顯示，首輪可供銷售的單位實用面積由265平方呎至290平方呎，折實售價為450.18萬元至599.8萬元，整批市值合共約5.03億元。

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